كايا كالاس: العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوماً

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أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، السبت، أن الدول الأوروبية تعزز إنفاقها الدفاعي بدفع من ، وحضت على تمتين العلاقات أكثر بين الحلفاء للتصدي للقوة الاقتصادية للصين.وجاء كلام كالاس خلال منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة وفي سياق ردها على خطاب الأميركي بيت هيغسيث الذي وصف إصرار على زيادة الإنفاق العسكري بأنه "حب قاس".وقالت كالاس ممازحة عندما سئلت في وقت لاحق عن خطاب هيغسيث "ومع ذلك، إنه حب، لذا فهو أفضل من اللاحب".وأكدت أن العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوما، قائلة إنها تحدثت إلى هيغسيث الجمعة.وتابعت: "سمعتم خطابه. كان في الواقع إيجابيا جدا بشأن ، لذا يوجد هناك بالتأكيد بعض الحب".ويضغط ترامب باستمرار على دول لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى نسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن لن تتسامح بعد الآن مع "الطفيليين"، على حدّ وصفه.وفي معرض حديثها أوضحت كالاس أن: "هناك بلدانا مختلفة في أوروبا، وبعضنا أدرك منذ وقت طويل أننا بحاجة إلى الاستثمار في الدفاع"، مشيرة إلى إعادة تصور النموذج الاوروبي باعتباره "مشروع سلام مدعوم بدفاع قوي".وأضافت: "ما أريد التأكيد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن المحيط الهادئ مترابطان إلى حد كبير".وأعطت كالاس كمثال حيث يقاتل ضدها جنود من وتقوم بتزويد عدوتها بالمعدات العسكرية.وأشارت إلى أنه "كانت هناك بعض الرسائل القوية جدا في خطاب وزير الدفاع الأميركي بشأن الصين"، مضيفة "أعتقد مرة أخرى أنه إذا كنت قلقا بشأن الصين، فيجب أن تقلق بشأن روسيا".وخالفت كالاس الرأي القائل بأن واشنطن تركز على منطقة المحيطين والهادئ، بينما تُركز أوروبا على منطقتها الخاصة.وبيّنت أنه لا يمكن مواجهة الهيمنة الاقتصادية للصين إلا بالتعاون مع "شركاء مُشابهين في التفكير مثل والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة".