زيارة رسمية... أمير الكويت والرئيس السوري يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

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عقدت بقصر بيان جلسة مباحثات رسمية كويتية ، ترأسها الشيخ ، والرئيس السوري .ووصل الرئيس السوري إلى في زيارة رسمية، هي الأولى التي يجريها للدولة الخليجية منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من .وقال وزير شؤون الشيخ المبارك الصباح إن جلسة المباحثات تناولت العالقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة.كما تناولت الجلسة بحسب وكالة أنباء "كونا"، التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في والتأكيد على تعزيز جهود لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها.كما تم بحث أهم ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وختم المصدر: "هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة".