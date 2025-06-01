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عربي-دولي
زيارة رسمية... أمير الكويت والرئيس السوري يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
Lebanon 24
01-06-2025
|
07:34
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عقدت بقصر بيان جلسة مباحثات رسمية كويتية
سورية
، ترأسها
أمير دولة الكويت
الشيخ
مشعل الأحمد الجابر الصباح
، والرئيس السوري
أحمد الشرع
.
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ووصل الرئيس السوري إلى
الكويت
في زيارة رسمية، هي الأولى التي يجريها للدولة الخليجية منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من
أمير الكويت
.
وقال وزير شؤون
الديوان الأميري
الشيخ
محمد عبدالله
المبارك الصباح إن جلسة المباحثات تناولت العالقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة.
كما تناولت الجلسة بحسب وكالة أنباء "كونا"، التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون
الثنائي
بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في
سوريا
والتأكيد على تعزيز جهود
المجتمع الدولي
لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
كما تم بحث أهم
القضايا
ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وختم المصدر: "هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة".
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