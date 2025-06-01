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عربي-دولي

عملية "واسعة النطاق"... أوكرانيا تستهدف 40 طائرة عسكرية روسية!

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:19
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أعلن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، عن تنفيذ أوكرانيا عملية واسعة النطاق ضد طائرات عسكرية روسية.
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استهدفت العملية قاعدة جوية في شرق سيبيريا، تبعد آلاف الكيلومترات عن حدود أوكرانيا.

أوضح المصدر أن العملية تستهدف تدمير قاذفات عسكرية بعيدة المدى تابعة للعدو داخل الأراضي الروسية.

وأضاف أن أكثر من 40 طائرة تعرضت للهجوم، ما أدى إلى اندلاع حريق في مطار بيلايا بمنطقة إركوتسك شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وأبرز المسؤول في جهاز الأمن الأوكراني أن الطائرات التي استهدفتها كييف شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22، التي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.

ولم يتسنّ التحقق من صحة ما جاء في هذا التصريح بعد.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا، الإثنين.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق تليغرام، الأحد، إن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، سيقود الوفد الأوكراني.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لحماية استقلالنا ودولتنا وشعبنا".
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