عملية "واسعة النطاق"... أوكرانيا تستهدف 40 طائرة عسكرية روسية!

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استهدفت العملية قاعدة جوية في شرق ، تبعد آلاف الكيلومترات عن حدود أوكرانيا.أوضح المصدر أن العملية تستهدف تدمير قاذفات عسكرية بعيدة المدى تابعة للعدو داخل الأراضي الروسية.وأضاف أن أكثر من 40 طائرة تعرضت للهجوم، ما أدى إلى اندلاع حريق في مطار بيلايا بمنطقة إركوتسك شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.وأبرز المسؤول في جهاز الأمن الأوكراني أن الطائرات التي استهدفتها شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22، التي تستخدمها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.ولم يتسنّ التحقق من صحة ما جاء في هذا التصريح بعد.يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، ، أن بلاده سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا، الإثنين.وقال ، في بيان عبر تطبيق ، الأحد، إن الأوكراني، ، سيقود الوفد الأوكراني.وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لحماية استقلالنا ودولتنا وشعبنا".