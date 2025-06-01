22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: التخصيب خط أحمر
Lebanon 24
01-06-2025
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية محمد
إسلامي
أن التخصيب يُعدّ الأساس لإنتاج الأدوية المشعة والتكنولوجيا المتقدمة.
Advertisement
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن "التخصيب يُمثّل أساس وصميم الصناعة النووية والخط الأحمر لإيران. ولا يحقّ لأي دولة أن تسلب هذا الحقّ الأصيل من الشعب
الإيراني
أو تتدخّل فيه".
كما أوضح أن "الأنشطة النووية تنفذ في
إيران
ضمن إطار محدد، مع مراعاة المتطلبات والضوابط الدولية".
"خيار استراتيجي"
إلى ذلك أشار إلى أنه "من دون التخصيب، لا تكتمل دورة الوقود، وتُصبح الأبحاث المتقدمة غير ممكنة. هذا الجزء الحيوي لا بديل له".
وقال إنّ "عملية فصل النظائر، التي تُعدّ الأساس في إنتاج الأدوية المشعة وأنظمة الأجهزة الدقيقة النووية وسائر المنتجات الاستراتيجية في مجالي الصحة والصناعة، لا يمكن تحقيقها من دون التخصيب".
ولفت إلى أنّ "امتلاك تقنية التخصيب لا يُعدّ مجرد ضرورة فنية، بل هو خيار استراتيجي لتقديم خدمات واسعة للمجتمع والاستفادة من المعرفة النووية في مختلف القطاعات".
يذكر أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كشفت في تقرير سري، أن
طهران
سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
كما أوضحت في التقرير غير المعد للنشر الذي أتى قبل أسبوع من اجتماع
مجلس محافظي الوكالة
في فيينا، أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة. ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى".
كذلك أشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كلغ.
مواضيع ذات صلة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بتعهداتنا ضمن اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بتعهداتنا ضمن اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي
02/06/2025 00:35:52
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
02/06/2025 00:35:52
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: البعض في واشنطن يتحدث عن صفر تخصيب وهذه المواقف تعكس فقط أوهام أعدائنا
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: البعض في واشنطن يتحدث عن صفر تخصيب وهذه المواقف تعكس فقط أوهام أعدائنا
02/06/2025 00:35:52
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تقرير وكالة الطاقة الذرية اعترف بالتعاون الإيراني لكنه لم يعكس المستوى الفعلي لهذا التعاون
Lebanon 24
بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تقرير وكالة الطاقة الذرية اعترف بالتعاون الإيراني لكنه لم يعكس المستوى الفعلي لهذا التعاون
02/06/2025 00:35:52
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
Lebanon 24
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
16:46 | 2025-06-01
01/06/2025 04:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
Lebanon 24
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
16:44 | 2025-06-01
01/06/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
16:43 | 2025-06-01
01/06/2025 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
Lebanon 24
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
16:27 | 2025-06-01
01/06/2025 04:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
Lebanon 24
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
16:24 | 2025-06-01
01/06/2025 04:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
00:22 | 2025-06-01
01/06/2025 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:46 | 2025-06-01
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
16:44 | 2025-06-01
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
16:43 | 2025-06-01
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
16:27 | 2025-06-01
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
16:24 | 2025-06-01
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
16:21 | 2025-06-01
مشاهد درون ترصد لحظة مهاجمة سكان غزة أثناء استلام المساعدات
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24