جريمة مروعة في فرنسا: قتل جاره بـ 5 رصاصات.. ونشر مقطعي فيديو

Advertisement

قالت ، أمس الأحد، ان رجلا فرنسيا قتل جاره ، مساء السبت الماضي، في مدينة بوجيه-سور-أرجينز في البلاد، وأصاب آخر وهو مواطن ، ونشر "مقطعي فيديو عنصريين".وبعد تلقيهم بلاغا من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة، تمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة.كما تم العثور على عدة أسلحة في سيارته "من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس"، كما أوضح في دراغينيان (جنوب شرق) كوتينييه، وفق ما نقلت "فرانس برس".5 رصاصاتوأضاف أن هوية القتيل الذي يُحتمل أن يكون في الخامسة والثلاثين، وتونسي الجنسية، لم تُؤكد بعد. أما الضحية الذي أُصيب في يده، ويبلغ 25 عاما، فهو تركي الجنسية، وتم نقله إلى المستشفى في بلدة فريجوس القريبة (جنوب شرق).وأفاد مصدر آخر أن القتيل أصيب بخمس رصاصات.وقال المدعي العام في بيان، إن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، "نشر مقطعي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا وكراهية على حساب على قبل وبعد هجومه".(العربية)