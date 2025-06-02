24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جريمة مروعة في فرنسا: قتل جاره بـ 5 رصاصات.. ونشر مقطعي فيديو
Lebanon 24
02-06-2025
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة العدل
الفرنسية
، أمس الأحد، ان رجلا فرنسيا قتل جاره
التونسي
، مساء السبت الماضي، في مدينة بوجيه-سور-أرجينز في
جنوب شرق
البلاد، وأصاب آخر وهو مواطن
تركي
، ونشر "مقطعي فيديو عنصريين".
Advertisement
وبعد تلقيهم بلاغا من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة، تمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة.
كما تم العثور على عدة أسلحة في سيارته "من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس"، كما أوضح
المدعي العام
في دراغينيان (جنوب شرق)
بيار
كوتينييه، وفق ما نقلت "فرانس برس".
5 رصاصات
وأضاف أن هوية القتيل الذي يُحتمل أن يكون في الخامسة والثلاثين، وتونسي الجنسية، لم تُؤكد بعد. أما الضحية الذي أُصيب في يده، ويبلغ 25 عاما، فهو تركي الجنسية، وتم نقله إلى المستشفى في بلدة فريجوس القريبة (جنوب شرق).
وأفاد مصدر آخر أن القتيل أصيب بخمس رصاصات.
وقال المدعي العام في بيان، إن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، "نشر مقطعي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا وكراهية على حساب على
مواقع التواصل الاجتماعي
قبل وبعد هجومه".(العربية)
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة في مصر.. اقدم على قتل جاره لهذا السبب
Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. اقدم على قتل جاره لهذا السبب
02/06/2025 11:45:37
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
02/06/2025 11:45:37
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جامعة بولنديّة... طالبٌ قتل موظفة وأكل أجزاءً من جسدها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جامعة بولنديّة... طالبٌ قتل موظفة وأكل أجزاءً من جسدها!
02/06/2025 11:45:37
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تركيّة مشهورة ارتكبت جريمة قتل مروّعة... هذا ما كشفته آخر التحقيقات
Lebanon 24
ممثلة تركيّة مشهورة ارتكبت جريمة قتل مروّعة... هذا ما كشفته آخر التحقيقات
02/06/2025 11:45:37
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
طهران تحسمها: تسلم المقترح الأميركي لا يعني القبول به
Lebanon 24
طهران تحسمها: تسلم المقترح الأميركي لا يعني القبول به
04:24 | 2025-06-02
02/06/2025 04:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على قواعد جوية.. كييف تحتفي بخسائر روسيا
Lebanon 24
بعد الهجوم على قواعد جوية.. كييف تحتفي بخسائر روسيا
04:04 | 2025-06-02
02/06/2025 04:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أثارت قلق العراقيين.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في النجف
Lebanon 24
ظاهرة أثارت قلق العراقيين.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في النجف
03:58 | 2025-06-02
02/06/2025 03:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لوقف الغزو الروسي.. "Forbes": هل ستتمكن أوكرانيا من تطوير قنبلة نووية؟
Lebanon 24
لوقف الغزو الروسي.. "Forbes": هل ستتمكن أوكرانيا من تطوير قنبلة نووية؟
03:30 | 2025-06-02
02/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 تموز
Lebanon 24
طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 تموز
03:29 | 2025-06-02
02/06/2025 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جدًا... إطلالة جديدة لممثلة معروفة والجمهور: "بتصغر مش بتكبر" (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جدًا... إطلالة جديدة لممثلة معروفة والجمهور: "بتصغر مش بتكبر" (صور)
06:25 | 2025-06-01
01/06/2025 06:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
14:00 | 2025-06-01
01/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2025-06-02
طهران تحسمها: تسلم المقترح الأميركي لا يعني القبول به
04:04 | 2025-06-02
بعد الهجوم على قواعد جوية.. كييف تحتفي بخسائر روسيا
03:58 | 2025-06-02
ظاهرة أثارت قلق العراقيين.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في النجف
03:30 | 2025-06-02
لوقف الغزو الروسي.. "Forbes": هل ستتمكن أوكرانيا من تطوير قنبلة نووية؟
03:29 | 2025-06-02
طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 تموز
03:23 | 2025-06-02
بعد هجوم كولورادو.. ساعر يتهم الإعلام بتأجيج معادة السامية
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24