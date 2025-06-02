3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح

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كذلك أفادت "وفا"، بمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف لمنطقة مواصي . أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي .كذلك أفادت "وفا"، بمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف لمنطقة مواصي .

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، في محيط صالة " " بمواصي خان يونس، جنوب .