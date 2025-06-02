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3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:03
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي رفح.
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كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس.
وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 
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