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عربي-دولي

بعد الهجوم على قواعد جوية.. كييف تحتفي بخسائر روسيا

Lebanon 24
02-06-2025 | 04:04
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عقب الهجوم واسع النطاق الذي نفذته أوكرانيا بطائرات مسيّرة على قواعد جوية في روسيا وصولا إلى سيبيريا، أعرب العديد من المسؤولين الأوكرانيين خلال الساعات الماضية عن احتفائهم بهذا "الإنجاز النوعي"، كما وصفوه.
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فقد نشر سيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني على حسابه في منصة "إكس"، صورة تعبيرية من ورق اللعب (ورق الشدة) وعليها درون صغيرة، كاتباً فوقها "ملك الدرون".

فيما اكتفى أندريه يرماك، مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنشر صورة لشبكة عنكبوت دون أي تعليق، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية التي نفذت، أمس الأحد، مستهدفة عددا من الطائرات الروسية التي اشتعلت فيها النيران.

من جهتها، نشرت الاستخبارات الأوكرانية مقطع فيديو يفترض أنه يظهر قاعدة بيلايا، تظهر فيه العديد من الطائرات وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة دخان أسود.

"شبكة العنكبوت"
في حين أكد زيلينسكي أن أحد الأماكن التي أعد فيها الهجوم في روسيا "يقع بجانب مكتب" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (أف اس بي).

وأوضح أن الهجوم تم باستعمال 117 مسيّرة وعدد مماثل من العناصر الذين "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".

كما أشاد على غرار مسؤولين أوكرانيين آخرين بالنتائج ووصفها بأنها "رائعة للغاية" و"تستحق أن تذكر في كتب التاريخ".

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها أوكرانيا بتهريب طائرات مسيّرة إلى روسيا، حيث تم إخفاؤها في هياكل خشبية في أسقف حاويات شحن وشاحنات تم فتحها عن بعد لإطلاق المسيّرات، بحسب ما أكد مصدر أوكراني.

كما أضاف أنه تم التخطيط للعملية التي حملت الاسم الرمزي "شبكة العنكبوت"، منذ أكثر من عام ونصف. وأوضح أن المسيرات استهدفت أربعة مطارات عسكرية في أنحاء روسيا. وأشار إلى إصابة نحو 41 طائرة كانت تستخدم "لقصف المدن الأوكرانية"، لافتا خصوصا إلى قاذفات استراتيجية من طراز تو-95 وتو-22 وطائرات رادار من طراز إيه-50.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية اندلاع النيران في طائرات عدة بعد إطلاق مسيّرات "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك الواقعتين على التوالي في القطب الشمالي الروسي وشرق سيبيريا".

كما أشارت إلى أن الهجوم استهدف أيضا عدة مطارات أخرى، من بينها مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، عند الحدود مع الصين في أقصى شرق روسيا، لكن تم صدها. وأضافت أنه تم توقيف مشتبه بهم، من بينهم سائق شاحنة انطلقت منها طائرة مسيّرة، بحسب وكالات حكومية.(العربية)
 
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