بعد الهجوم على قواعد جوية.. كييف تحتفي بخسائر روسيا

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عقب الهجوم واسع النطاق الذي نفذته بطائرات مسيّرة على قواعد جوية في وصولا إلى ، أعرب العديد من المسؤولين الأوكرانيين خلال الساعات الماضية عن احتفائهم بهذا "الإنجاز النوعي"، كما وصفوه.فقد نشر كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني على حسابه في منصة "إكس"، صورة تعبيرية من ورق اللعب (ورق الشدة) وعليها صغيرة، كاتباً فوقها "ملك الدرون".فيما اكتفى أندريه يرماك، مسؤول الأوكراني بنشر صورة لشبكة دون أي تعليق، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية التي نفذت، أمس الأحد، مستهدفة عددا من الطائرات الروسية التي اشتعلت فيها النيران.من جهتها، نشرت الاستخبارات مقطع فيديو يفترض أنه يظهر قاعدة بيلايا، تظهر فيه العديد من الطائرات وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة دخان أسود."شبكة العنكبوت"في حين أكد أن أحد الأماكن التي أعد فيها الهجوم في روسيا "يقع بجانب مكتب" (أف اس بي).وأوضح أن الهجوم تم باستعمال 117 مسيّرة وعدد مماثل من العناصر الذين "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".كما أشاد على غرار مسؤولين أوكرانيين آخرين بالنتائج ووصفها بأنها "رائعة للغاية" و"تستحق أن تذكر في كتب التاريخ".وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها أوكرانيا بتهريب طائرات مسيّرة إلى روسيا، حيث تم إخفاؤها في هياكل خشبية في أسقف حاويات شحن وشاحنات تم فتحها عن بعد لإطلاق المسيّرات، بحسب ما أكد مصدر أوكراني.كما أضاف أنه تم التخطيط للعملية التي حملت الاسم الرمزي "شبكة العنكبوت"، منذ أكثر من عام ونصف. وأوضح أن المسيرات استهدفت أربعة مطارات عسكرية في أنحاء روسيا. وأشار إلى إصابة نحو 41 طائرة كانت تستخدم "لقصف المدن الأوكرانية"، لافتا خصوصا إلى قاذفات استراتيجية من طراز تو-95 وتو-22 وطائرات رادار من طراز إيه-50.بدورها، أكدت اندلاع النيران في طائرات عدة بعد إطلاق مسيّرات "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك الواقعتين على التوالي في الروسي وشرق سيبيريا".كما أشارت إلى أن الهجوم استهدف أيضا عدة مطارات أخرى، من بينها مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، عند الحدود مع في أقصى شرق روسيا، لكن تم صدها. وأضافت أنه تم توقيف مشتبه بهم، من بينهم سائق شاحنة انطلقت منها طائرة مسيّرة، بحسب وكالات حكومية.(العربية)