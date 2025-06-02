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عربي-دولي

قبل 57 عاماً... "شبح" أميركيّ سقط فوق جامعة في اليابان

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:23
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تحطمت طائرة حربية أميركية من طراز "فانتوم" أيّ الشبح "أر إف – 4 سي 2" داخل حرم جامعة كيوشو اليابانية بمدينة "فوكوكا" في 2 حزيران 1968 إثر سقوطها أثناء طلعة تدريبية.
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وكان يقود الطائرة الرائد إي. جونسون والمقدم أر. كراتشلو، وقد حاولا، بحسب الرواية الأميركية، توجيه الطائرة نحو موقع بناء غير مأهول في "حرم هاكوزاكي" التابع لجامعة كيوشو، وكان يقع تحت مسار رحلات القاعدة الجوية. ا
 
 
وتمكن لطياران قبل لحظات من الاصطدام بالأرض من القفز بالمظلة وهبطا بسلام بالقرب من موقع تحطم الطائرة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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