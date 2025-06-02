قبل 57 عاماً... "شبح" أميركيّ سقط فوق جامعة في اليابان

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تحطمت طائرة حربية أميركية من طراز "فانتوم" أيّ الشبح "أر إف – 4 سي 2" داخل حرم بمدينة "فوكوكا" في 2 حزيران 1968 إثر سقوطها أثناء طلعة تدريبية.وكان يقود الطائرة الرائد إي. والمقدم أر. كراتشلو، وقد حاولا، بحسب الرواية الأميركية، توجيه الطائرة نحو موقع بناء غير مأهول في "حرم هاكوزاكي" التابع لجامعة ، وكان يقع تحت مسار رحلات الجوية. ا