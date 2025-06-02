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ستارمر: الوضع في غزة يزداد سوءاً

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:51
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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنّ "الوضع في غزة يزداد سوءاً يومًا بعد يوم، ومن الضروري ضمان حصول القطاع الفلسطيني على المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة".
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وأضاف ستارمر للصاحفيين في اسكتلندا، ردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستّتخذ أي إجراء بشأن هذه القضية: "الوضع لا يُطاق في غزة".


وتابع : "لهذا السبب نعمل مع حلفائنا لنكون على يقين تام من ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بسرعة". (سكاي نيوز)
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