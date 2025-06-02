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عربي-دولي

عن العلاقة مع إيران.. ماذا أعلن وزير خارجية مصر؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:57
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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر توظف علاقاتها مع دول الجوار وخاثة إيران من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن القاهرة معنية بشكل مباشر بعدم انزلاق الشرق الأوسط إلى صراع ممتد يهدد استقراره وأمن شعوبه.
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وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، قال عبد العاطي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تستمر مصر في أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لها، نظرا لطبيعة التحديات والتهديدات التي وصفها بـ"الوجودية".

ورحب الوزير المصري بانفتاح إيران على دول الخليج ودول الجوار، معتبراً أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأشار إلى أن القاهرة تستغل علاقاتها الطيبة مع طهران في هذا الإطار، من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد عبد العاطي في ختام تصريحاته أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على دعم الحلول السياسية وتغليب منطق الحوار.
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