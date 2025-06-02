عن العلاقة مع إيران.. ماذا أعلن وزير خارجية مصر؟

أكد المصري، ، أن مصر توظف علاقاتها مع دول الجوار وخاثة من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن معنية بشكل مباشر بعدم انزلاق إلى صراع ممتد يهدد استقراره وأمن شعوبه.

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وخلال مع نظيره ، قال أن هناك توجيهات واضحة من بأن تستمر مصر في أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وخلال مع نظيره ، قال أن هناك توجيهات واضحة من بأن تستمر مصر في أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.



ولفت إلى أن الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لها، نظرا لطبيعة التحديات والتهديدات التي وصفها بـ"الوجودية".



ورحب الوزير المصري بانفتاح ودول الجوار، معتبراً أن أمن هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.





وأشار إلى أن القاهرة تستغل علاقاتها مع في هذا الإطار، من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.



وأكد عبد العاطي في ختام تصريحاته أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على دعم الحلول السياسية وتغليب منطق الحوار.