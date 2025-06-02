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عربي-دولي
بشأن مساعدات غزة.. تحذير من "أطباء بلا حدود"
Lebanon 24
02-06-2025
|
09:19
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وصفت
منظمة أطباء بلا حدود
، نظام توزيع المساعدات الأميركية بقطاع غزة المدعوم من
إسرائيل
بأنه "خطير" ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير "الإنسانية والفعالية".
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وقالت منسقة شؤون الطوارئ، كلير مانيرا، في بيان نشرته المنظمة، الأحد، إن قتل عشرات
الفلسطينيين
وإصابة مئات وهم ينتظرون حصولهم على الطعام من مراكز التوزيع "يظهران خطورة
النظام الجديد
لتوزيع المساعدات وافتقاره للإنسانية والفعالية إلى حد بعيد".
ولفتت مانيرا إلى أن نظام التوزيع الحالي "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بما كان من الممكن تفاديه". وأضافت: "لا بدّ من أن تُقدَّم المساعدات الإنسانية حصريا عبر منظمات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة لتقديمها بشكل آمن وفعّال".
وبعيداً عن إشراف
الأمم المتحدة
والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأميركياً.
ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى "مناطق عازلة" جنوب غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات
الإسرائيلية
النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.
ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات 49 قتيلا و305 جرحى، حيث حولتها إسرائيل إلى "مصائد للقتل الجماعي"، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة صحة بغزة حتى ظهر الأحد.
وبدوره، شدد
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
على أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة. وقد اعتبر المكتب في وقت سابق أن
قطاع غزة
هو "أكثر بقاع الأرض جوعا"، مشيرا إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع، باستثناء القليل منها.
(الأناضول)
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