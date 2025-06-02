تبادل أسرى وتسليم أطفال.. انتهاء المباحثات الروسية الأوكرانية في تركيا

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(العربية)

انتهت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني بوساطة تركية في إسطنبول، الاثنين، وفق .وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيسيلي: "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي".أعلن الأوكراني رستم عمروف أن وموسكو وافقتا خلال المفاوضات على تبادل جميع أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة أو من تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بالإضافة إلى 6000 جثة لجنود قتلوا من كل جانب.وقال عمروف، وهو كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات، للصحافيين بإسطنبول: "اتفقنا على تبادل أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة والمرضى، على أساس 'الجميع مقابل الجميع'. أما الفئة الثانية فتشمل الجنود الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً... كما اتفقنا على أن يعيد كل طرف 6000 جثة لجنود سقطوا في المعارك".كذلك اقترحت على إجراء جولة جديدة من المحادثات "بين 20 و30 حزيران". وصرح عمروف: "نقترح على الجانب الروسي عقد اجتماع بحلول نهاية الشهر بين 20 و30 "، مشدداً على أن "هذا ضروري لدفع عملية التفاوض قدماً".من جانبه أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني كيسليتسيا أن روسيا رفضت عرض كييف بوقف غير مشروط لإطلاق النار خلال جولة المحادثات المباشرة في إسطنبول.وأضاف كيسليتسيا خلال مؤتمر صحافي عقب المحادثات أن "الجانب الروسي واصل رفض مقترح وقف إطلاق النار غير المشروط".فيما أفاد كبير المفاوضين ، ، بأن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفاً جزئياً لإطلاق النار "ليومين أو 3" في مناطق معينة من خلال محادثات إسطنبول.وقال ميدينسكي في مؤتمر صحافي عقب المفاوضات: "قدمنا اقتراحاً عاماً إلى حد ما. وقف إطلاق نار ملموس ليومين أو 3 في مناطق معينة من الجبهة".وبعد اختتام المفاوضات، أعلن الرئيس الأوكراني، ، أن كييف وموسكو تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب.وقال خلال قمة في ليتوانيا إن الوفدين الأوكراني والروسي "تبادلا وثائق عبر الجانب ، ونحن نستعد لتبادل جديد لأسرى الحرب".بدوره كشف رئيس ، أندري يرماك، أن المفاوضين الأوكرانيين سلموا مسؤولين روسا لائحة بأسماء أطفال "تم ترحيلهم بشكل غير قانوني" من جانب وطالبوا بإعادتهم.وقال يرماك على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم خلال محادثات إسطنبول، سلّم الجانب الأوكراني رسمياً الجانب الروسي لائحة الأطفال الأوكرانيين المطلوب إعادتهم"، مضيفاً: " عن مئات الأطفال الذين رحلتهم روسيا بشكل غير قانوني، أو نقلتهم قسراً أو احتجزتهم في أراض محتلة مؤقتاً".