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عربي-دولي

يورانيوم النيجر يشعل التوتر بين فرنسا وروسيا

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:46
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اتهم تقرير فرنسي جديد روسيا بأنها تسعى إلى الاستفادة من يورانيوم النيجر، وذلك بعد عقود من استثماره من قبل شركة "أورانو" الفرنسية.
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فقد ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير، أن المسؤولين العسكريين في النيجر أجروا اتصالات مع نظرائهم من الروس.

وأضاف أن الاتصالات جاءت في سياق البحث عن بدائل محتملة لأورانو الفرنسية.

كما تابع التقرير أن هذه الخطوة جاءت في ظل تنامي الخلافات بين السلطات الانتقالية بقيادة المجلس العسكري والشركة الفرنسية، حيث دخلت "أورانو" في مواجهة مفتوحة مع السلطات النيجرية بسبب سحبها تراخيص كانت ممنوحة للشركة الفرنسية من أجل استغلال منجم "إيمورارين" الواقع شمال البلاد.

أتت هذه التطورات وسط حديث عن استعدادات تجريها الشركة الفرنسية من أجل بيع أصولها في النيجر، تمهيدا لانسحابها من هناك. (العربية)
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