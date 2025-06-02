يورانيوم النيجر يشعل التوتر بين فرنسا وروسيا

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اتهم تقرير فرنسي جديد بأنها تسعى إلى الاستفادة من يورانيوم النيجر، وذلك بعد عقود من استثماره من قبل شركة "أورانو" .فقد ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير، أن المسؤولين العسكريين في النيجر أجروا اتصالات مع نظرائهم من .وأضاف أن الاتصالات جاءت في سياق البحث عن بدائل محتملة لأورانو الفرنسية.كما تابع التقرير أن هذه الخطوة جاءت في ظل تنامي الخلافات بين السلطات الانتقالية بقيادة والشركة الفرنسية، حيث دخلت "أورانو" في مواجهة مفتوحة مع السلطات النيجرية بسبب سحبها تراخيص كانت ممنوحة للشركة الفرنسية من أجل استغلال منجم "إيمورارين" الواقع شمال البلاد.أتت هذه التطورات وسط حديث عن استعدادات تجريها الشركة الفرنسية من أجل بيع أصولها في النيجر، تمهيدا لانسحابها من هناك. (العربية)