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عربي-دولي

اكتشاف سلالة بشرية غامضة غير معروفة سابقاً وهذا اسمها!

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:53
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كشف علماء صينيون عن سلالة بشرية غامضة أطلقوا عليها اسم "السلالة الشبحية"، بعد تحليل هيكل عظمي لامرأة عاشت قبل نحو 7100 عام في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
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الهيكل، الذي تم العثور عليه في موقع "شينغيي"، يعود لامرأة أطلق عليها اسم "شينغي" وأظهرت تحاليل الحمض النووي أنها تنتمي إلى سلالة بشرية غير معروفة سابقا، كانت مجرد فرضية علمية حتى الآن.


حلل الباحثون 127 جينوما بشريا من المنطقة، من فترات تراوحت بين 1400 و7150 سنة.


وأظهرت النتائج أن "شينغي" لم تكن قريبة وراثيا من سكان شرق أو جنوب آسيا، بل من مجموعة بشرية قديمة انفصلت مبكرا عن بقية البشر، وأطلق عليها اسم "السلالة الآسيوية القاعدية شينغيي".


تشير الدراسة، المنشورة في مجلة Science، إلى أن هذه السلالة لم تختلط وراثيا بمجموعات أخرى لآلاف السنين، ما سمح لها بالحفاظ على تركيبتها الجينية الفريدة. ومع مرور الوقت، اختلط أقارب "شينغي" مع مجموعات من شرق آسيا، وأسهموا في جينات بعض سكان التبت حاليا.


وأوضحت الباحثة تشياومي فو أن الاكتشاف يمثل خطوة مهمة لفهم أصول سكان التبت، حيث تُشكل "السلالة الشبحية" نحو 20 بالمئة من تركيبتهم الوراثية، بينما تعود النسبة الباقية إلى شعوب شمال الصين القديمة.


ورغم أهمية النتائج، دعا الباحثون إلى الحذر، نظرا لاعتماد التحليل على هيكل عظمي واحد فقط، مؤكدين الحاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة الدقيقة بين هذه السلالة وسكان التبت.
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