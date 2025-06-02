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عربي-دولي

أردوغان يقترح قمة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي في تركيا.. وموسكو تستبعد

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:21
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، دعوته لاستضافة قمة ثلاثية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنقرة أو إسطنبول، مشيراً إلى رغبته في جعل إسطنبول "مركزاً للسلام"، في حال وافق القادة الثلاثة على الحضور.
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جاء ذلك عقب جولة مفاوضات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني استضافتها إسطنبول وانتهت دون نتائج سلبية، بحسب الخارجية التركية. وخلال المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تبادل أسرى الحرب من فئة الجرحى والجنود الشباب، بالإضافة إلى 6000 جثة من الطرفين.

وأعلنت أوكرانيا أنها اقترحت على روسيا عقد جولة تفاوض جديدة بين 20 و30 حزيران، فيما رفضت موسكو عرضاً أوكرانياً لوقف إطلاق نار غير مشروط، مقترحة بدلاً من ذلك هدنة جزئية لمدة "يومين أو ثلاثة" في مناطق محددة من الجبهة.

ورغم المبادرات التركية المتكررة، لم تصدر إشارات إيجابية من الكرملين بشأن مقترح القمة الثلاثية، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية السياسية محدودة وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين الطرفين.
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