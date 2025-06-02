أردوغان يقترح قمة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي في تركيا.. وموسكو تستبعد

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جدد الرئيس ، الاثنين، دعوته لاستضافة قمة ثلاثية تجمع ، والأوكراني ، والرئيس الأميركي في أو إسطنبول، مشيراً إلى رغبته في جعل إسطنبول "مركزاً للسلام"، في حال وافق الثلاثة على الحضور.جاء ذلك عقب جولة مفاوضات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني استضافتها إسطنبول وانتهت دون نتائج سلبية، بحسب الخارجية . وخلال المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تبادل أسرى الحرب من فئة الجرحى والجنود الشباب، بالإضافة إلى 6000 جثة من الطرفين.وأعلنت أنها اقترحت على عقد جولة تفاوض جديدة بين 20 و30 حزيران، فيما رفضت عرضاً أوكرانياً لوقف إطلاق نار غير مشروط، مقترحة بدلاً من ذلك هدنة جزئية لمدة "يومين أو ثلاثة" في مناطق محددة من .ورغم المبادرات التركية المتكررة، لم تصدر إشارات إيجابية من بشأن مقترح القمة الثلاثية، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية السياسية محدودة وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين الطرفين.