ترامب: المشتبه به في هجوم كولورادو "يجب أن يرحل"

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وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المشتبه به في الهجوم "وصل إلى بفضل سياسة الرئيس السابق لفتح الحدود، والتي أضرت ببلدنا بشدة".وأضاف أن المشتبه به "يجب أن يُغادر الولايات المتجدة بموجب سياسة "، مضيفاً أن "أعمال الإرهاب سيتم ملاحقتها قضائياً بأقصى ما يسمح به القانون".وأشار ترامب إلى أن "هذا مثال آخر على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الأميركية، وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأميركا"، وفق قوله.