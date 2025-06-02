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عربي-دولي

ترامب: المشتبه به في هجوم كولورادو "يجب أن يرحل"

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:08
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن المشتبه به في الهجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو، والذي يحمل الجنسية المصرية، "يجب أن يرحل" بموجب سياسته بشأن الهجرة.
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وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المشتبه به في الهجوم "وصل إلى الولايات المتحدة بفضل سياسة  الرئيس السابق جو بايدن لفتح الحدود، والتي أضرت ببلدنا بشدة".

وأضاف أن المشتبه به "يجب أن يُغادر الولايات المتجدة بموجب سياسة ترامب"، مضيفاً أن "أعمال الإرهاب سيتم ملاحقتها قضائياً بأقصى ما يسمح به القانون". 

وأشار ترامب إلى أن "هذا مثال آخر على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الأميركية، وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأميركا"، وفق قوله.
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