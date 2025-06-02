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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب قبالة السواحل التركية.. وسكان هذه الدول شعروا به

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:02
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ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، جنوب شرق بحر إيجة قبالة السواحل التركية.
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وشعر بالزلزال عدد من سكان الدول المجاورة، ومنها مصر واليونان وقبرص.
 
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6.2 على مقياس ريختر هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا.

كما أضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
 
وأعلن وزير الداخلية التركي عن سقوط قتيل جراء الزلزال. 

من جانبه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن زلزالاً وقع جنوب الحدود التركية.
 
وأضاف "نؤكد مرة أخرى حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا". (العربية)

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