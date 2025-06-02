زلزال عنيف ضرب قبالة السواحل التركية.. وسكان هذه الدول شعروا به

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، بحر إيجة قبالة السواحل .

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وشعر بالزلزال عدد من سكان الدول المجاورة، ومنها مصر واليونان وقبرص.

وقال إن زلزالا بقوة 6.2 على مقياس ريختر هز جزر دوديكانيسا قرب حدودها مع .



كما أضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.

وأعلن وزير الداخلية عن سقوط قتيل جراء الزلزال.



من جانبه، قال الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن زلزالاً وقع جنوب الحدود التركية.

وأضاف "نؤكد مرة أخرى حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل ومركز الزلزال الحالي هي الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا". (العربية)