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عربي-دولي

الأوضاع في سوريا وغزة وأوكرانيا بين بن فرحان وروبيو

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:31
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، استقرار سوريا، والوضع في قطاع غزة.
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كما ناقشا في الاتصال ذاته مستجدات محادثات روسيا وأوكرانيا.

وفي بيان مقتضب، قالت الخارجية الأميركية، إن "روبيو أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وناقش الوزيران المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، والاستقرار في سوريا، والوضع في غزة. وشكر روبيو بن فرحان على كرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الملكة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، ذكرت أن وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالا من نظيره الأميركي، إذ بحثا فيه العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (روسيا اليوم) 

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