الأوضاع في سوريا وغزة وأوكرانيا بين بن فرحان وروبيو

أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير بحث مع نظيره السعودي ، استقرار ، والوضع في .

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كما ناقشا في الاتصال ذاته مستجدات محادثات وأوكرانيا.



وفي بيان مقتضب، قالت الخارجية الأميركية، إن " أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع السعودي الأمير . وناقش الوزيران المحادثات بين وروسيا، والاستقرار في سوريا، والوضع في غزة. وشكر روبيو على كرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارة إلى ".



وكانت ، "واس"، ذكرت أن وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالا من نظيره الأميركي، إذ بحثا فيه العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب والدولية ذات الاهتمام المشترك. (روسيا اليوم)