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خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 مسيرات أوكرانية

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:34
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، تمكنت من إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.
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وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 2 حزيران، إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، يوم 3 يونيو، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتان اثنتان دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة، فوق مياه بحر آزوف".
 
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