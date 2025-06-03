خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 مسيرات أوكرانية

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أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، تمكنت من إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 2 حزيران، إلى الساعة 07:00 بتوقيت ، يوم 3 يونيو، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار، بواسطة المناوبة".