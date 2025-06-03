جنود يتكلمون العربية.. خطوة إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري

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دفع الجيش ، الاثنين، بدورية مؤلفة من جنود يتحدثون العربية الفصحى إلى ، حيث أقام حاجز تفتيش بين خان أرنبة وقرية جبا في ، بهدف البحث عن أسلحة يُشتبه بأنها تشكل "تهديدًا" للأمن الإسرائيلي.وضمّت الدورية عشرة جنود يستقلون عربات من نوع "همر"، فيما توغلت قوتان عسكريتان إضافيتان في المنطقة نفسها، قرب موقع حاجز "الصقري" سابقًا، ترافقهما سيارتان عسكريتان ونحو 20 جنديًا.ونفذت القوات عمليات تفتيش دقيقة للمركبات في ظل غياب تام للمارة، بعد انسحاب عناصر والشرطة من محيط دوار خان أرنبة، بحسب ما أفاد به نشطاء وسكان محليون.وأثارت الخطوة غضب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة"، وسط أجواء من التوتر المستمر في المنطقة.يُذكر أن نفّذت، منذ سقوط في كانون الأول، مئات الهجمات على مواقع عسكرية داخل ، كما توغلت قواتها في المنطقة العازلة والمناطق المحيطة بها في ومحافظتي وريف . (ارم نيوز)