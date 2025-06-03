Advertisement

عربي-دولي

جنود يتكلمون العربية.. خطوة إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1369797-638845444758765446.jpg
Doc-P-1369797-638845444758765446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دفع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بدورية مؤلفة من جنود يتحدثون العربية الفصحى إلى جنوب سوريا، حيث أقام حاجز تفتيش بين خان أرنبة وقرية جبا في محافظة القنيطرة، بهدف البحث عن أسلحة يُشتبه بأنها تشكل "تهديدًا" للأمن الإسرائيلي.
Advertisement

وضمّت الدورية عشرة جنود يستقلون عربات من نوع "همر"، فيما توغلت قوتان عسكريتان إضافيتان في المنطقة نفسها، قرب موقع حاجز "الصقري" سابقًا، ترافقهما سيارتان عسكريتان ونحو 20 جنديًا.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش دقيقة للمركبات في ظل غياب تام للمارة، بعد انسحاب عناصر الأمن العام والشرطة السورية من محيط دوار خان أرنبة، بحسب ما أفاد به نشطاء وسكان محليون.

وأثارت الخطوة غضب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة"، وسط أجواء من التوتر المستمر في المنطقة.

يُذكر أن إسرائيل نفّذت، منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول، مئات الهجمات على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما توغلت قواتها في المنطقة العازلة والمناطق المحيطة بها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
المجلس العسكري في الجنوب السوري للعربية: لم يطلب أي زعيم درزي التدخل الإسرائيلي في سوريا
lebanon 24
03/06/2025 19:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر محلية في الجنوب السوري للميادين: جنود إسرائيليون يقيمون حواجز في محيط بلدة حضر في اتجاه الطريق إلى طرنجة وجباثا الخشب
lebanon 24
03/06/2025 19:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بعد إطلاق قذيفة آر بي جي على مبنى جنوبي قطاع غزه
lebanon 24
03/06/2025 19:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: إعلان ترمب رفع العقوبات خطوة مهمة على طريق التعافي وإعادة الإعمار وسوريا تعود إلى حضنها العربي بعد سنوات من الغياب
lebanon 24
03/06/2025 19:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-06-03
11:54 | 2025-06-03
11:27 | 2025-06-03
11:20 | 2025-06-03
11:11 | 2025-06-03
11:02 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24