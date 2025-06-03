Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف يكشف هدف موسكو من مفاوضات اسطنبول

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1369858-638845508874667695.jpg
Doc-P-1369858-638845508874667695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه مع تقدم جيشها في الميدان، تسعى موسكو من خلال مفاوضات اسطنبول ليس إلى التوصل إلى حل وسط "غير واقعي" وإنما إلى تحقيق نصر كامل.
Advertisement

جاء تصريح مدفيديف بعد يومين على تنفيذ أوكرانيا هجوما باستخدام طائرات مسيرة على عدة مطارات عسكرية روسية تتمركز فيها قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى، وغداة انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأكرانيا في اسطنبول حيث سلم الوفد الروسي للجانب الأوكراني مذكرة تتضمن رؤية موسكو لشروط وقف إطلاق النار وتسوية النزاع.

ونصت المذكرة على ضرورة انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، والاعتراف القانوني بتبعية هذه المنطقة لروسيا، وضمان حياد أوكرانيا وتحديد الحد الأقصى لقواتها المسلحة وحظر نشر قوات وقواعد أجنبية في أراضيها، وضمان الحقوق والمصالح للسكان الناطقين بالروسية، ورفع القيود المفروضة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وحظر تمجيد الدعاية للنازية والنازية الجديدة وما إلى ذلك.

وكتب مدفيديف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إلى كل من يشعر بالقلق ويتطلع إلى الانتقام. القلق شعور طبيعي، والانتقام حتمي لا مفر منه".

وتابع: "علينا ألا ننسى أمرين، أولهما أن جيشنا يهاجم بنشاط وسيواصل تقدمه. كل ما يجب أن ينفجر سيتم تفجيره لا محالة، وكل من يجب إبادته سيزول من الوجود".

ووصف مدفيديف النقطة الثانية بقوله إن "المفاوضات في اسطنبول ليست من أجل التوصل إلى اتفاق سلام حل وسط قائم على شروط غير واقعية يختلقها البعض، وإنما من أجل (تحقيق) انتصارنا في أسرع وقت والقضاء التام على سلطة النازيين الجدد. هذا هو جوهر مذكرة روسيا التي نشرت أمس".
مواضيع ذات صلة
مسؤول روسي: موسكو فعلت كل ما في وسعها لتنظيم مفاوضات إسطنبول
lebanon 24
03/06/2025 16:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء المفاوضات المباشرة بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول والتي استمرت لأقل من ساعتين
lebanon 24
03/06/2025 16:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف السبب لدفع موسكو إلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
03/06/2025 16:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف: كييف لن ترى النور ذا هاجمت موسكو في عيد النصر
lebanon 24
03/06/2025 16:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:22 | 2025-06-03
09:06 | 2025-06-03
08:56 | 2025-06-03
08:43 | 2025-06-03
08:21 | 2025-06-03
08:00 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24