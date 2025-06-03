إيران تؤكد: لن نترك طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة

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أكدت المتحدثة باسم الحكومة أن لا تعتزم ترك طاولة المفاوضات النووية مع ، مضيفة أن المشكلة الأساسية تتمثل في التصريحات المتناقضة للأميركيين.وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا مرارا استعدادنا للتفاوض، ولكن ليس بطريقة لنقول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر أو أن نقول في السر شيئا وفي شيئا آخر".وردا على سؤال حول التصريحات الأميركية أثناء المفاوضات وبعدها، قالت: "إحدى مشاكلنا في هذا المجال هي هذه التصريحات المتناقضة، هذه التناقضات تجعل العمل صعبا، ولكن بمهارة دبلوماسيينا في التفاوض سنواصل مسار التفاوض بما يخدم مصلحة الشعب".والاثنين أفادت شبكة " إن" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين وإيران حول ربما لا تعقد لأنها باتت موضع خلاف بشأن التخصيب.وكان الرئيس الأميركي ترامب أعلن أمس أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بأن تجري "أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".ونقلت وكالة " " عن إيراني كبير أن تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع باعتباره "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران، إذ "يبقى فيه الموقف الأميركي من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد توضيح بشأن رفع ".