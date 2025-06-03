Advertisement

عربي-دولي

إيران تؤكد: لن نترك طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1369860-638845513590841553.png
Doc-P-1369860-638845513590841553.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران لا تعتزم ترك طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن، مضيفة أن المشكلة الأساسية تتمثل في التصريحات المتناقضة للأميركيين.
Advertisement

وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا مرارا استعدادنا للتفاوض، ولكن ليس بطريقة لنقول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر أو أن نقول في السر شيئا وفي وسائل الإعلام شيئا آخر".

وردا على سؤال حول التصريحات الأميركية أثناء المفاوضات وبعدها، قالت: "إحدى مشاكلنا في هذا المجال هي هذه التصريحات المتناقضة، هذه التناقضات تجعل العمل صعبا، ولكن بمهارة دبلوماسيينا في التفاوض سنواصل مسار التفاوض بما يخدم مصلحة الشعب".

والاثنين أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي ربما لا تعقد لأنها باتت موضع خلاف بشأن التخصيب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بأن تجري "أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير أن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي باعتباره "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران، إذ "يبقى فيه الموقف الأميركي من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد توضيح بشأن رفع العقوبات".
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التجربة تؤكد ضرورة التعامل بحذر شديد في موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
03/06/2025 16:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة لن تُعقد في سلطنة عُمان بشكل متزامن
lebanon 24
03/06/2025 16:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: برامج إيران الدفاعية والصاروخية ليست مطروحة في المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة
lebanon 24
03/06/2025 16:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: لن نترك المفاوضات النووية حفاظا على مصالحنا الوطنية
lebanon 24
03/06/2025 16:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:22 | 2025-06-03
09:06 | 2025-06-03
08:56 | 2025-06-03
08:43 | 2025-06-03
08:21 | 2025-06-03
08:00 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24