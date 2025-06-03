دولة عربيّة تُوجّه رسالة عاجلة لمواطنيها في كافة دول العالم... هذا ما جاء فيها

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أصدرت في مصر بياناً، شددت فيه على ضرورة المواطنين المصريين بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة في الدول الأجنبية، وذلك حفاظا على حقوقهم.ودعت إلى "أهمية احترام المدة المحددة للتأشيرة وعدم تجاوز فترة الإقامة المصرح بها".