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عربي-دولي

دولة عربيّة تُوجّه رسالة عاجلة لمواطنيها في كافة دول العالم... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:50
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أصدرت وزارة الخارجية والهجرة في مصر بياناً، شددت فيه على ضرورة التزام المواطنين المصريين بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة في الدول الأجنبية، وذلك حفاظا على حقوقهم.
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ودعت إلى "أهمية احترام المدة المحددة للتأشيرة وعدم تجاوز فترة الإقامة المصرح بها".

وحذرت "من تبعات المخالفات التي قد تشمل غرامات مالية أو إنهاء الإقامة أو الترحيل".

وأكّدت "حرصها على حماية حقوق مواطنيها بالخارج". (روسيا اليوم)
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