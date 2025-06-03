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عربي-دولي

بعد أحداث العنف عقب تتويج سان جيرمان.. وزير العدل الفرنسي ينتقد الأحكام المخففة

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:58
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دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى تشديد العقوبات القضائية ضد المتورطين في أعمال العنف التي اندلعت عقب فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.
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وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أعرب دارمانان عن أسفه لما وصفه بـ"الأحكام غير المتناسبة" التي صدرت خلال المحاكمات السريعة، معتبرا أنها لا تعكس حجم وخطورة العنف الذي شهدته البلاد.

وأشار إلى أن بعض المدانين نالوا أحكاما مخففة رغم تورطهم في أفعال خطيرة، مثل إطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة.

وكان أربعة شبان حكم عليهم أمس الاثنين في باريس بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، لكنهم أعفوا من تنفيذ العقوبة نظرا لعدم وجود سوابق جنائية لديهم، وإظهارهم الندم على أفعالهم.
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