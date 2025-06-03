بعد أحداث العنف عقب تتويج سان جيرمان.. وزير العدل الفرنسي ينتقد الأحكام المخففة

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دعا وزير العدل الفرنسي إلى تشديد القضائية ضد المتورطين في أعمال العنف التي اندلعت عقب فوز بلقب لأول مرة في تاريخه.وفي رسالة نشرها على ، اليوم الثلاثاء، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"الأحكام غير المتناسبة" التي صدرت خلال المحاكمات السريعة، معتبرا أنها لا تعكس حجم وخطورة العنف الذي شهدته البلاد.وأشار إلى أن بعض المدانين نالوا أحكاما مخففة رغم تورطهم في أفعال خطيرة، مثل إطلاق الألعاب النارية على .وكان أربعة شبان حكم عليهم أمس الاثنين في بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، لكنهم أعفوا من تنفيذ العقوبة نظرا لعدم وجود سوابق جنائية لديهم، وإظهارهم الندم على أفعالهم.