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عربي-دولي

قلقٌ من "لقاء القاهرة"... إسرائيل تخشى مُواجهة "أقوى جيش في الشرق الأوسط"

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية أعربت عن قلقها إزاء التقارب المتزايد في علاقات مصر وإيران، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق باريك، الخبير في الشؤون المصرية، تحذيراته من هذا التقارب، حيث اتهم مصر بـ"تعزيز علاقاتها مع أعداء إسرائيل"، معربا عن قلقه من احتمال مواجهة عسكرية في ظل امتلاك مصر "أقوى جيش في المنطقة".

من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن المحادثات جرت على هامش المفاوضات النووية الإيرانية، ونقلت عن مصدر إيراني توقعات برفض طهران للاقتراح الأميركي الأحادي الجانب، مع الإشارة إلى استمرار سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.

وأضاف أن مصر لا تكتفي بعدم احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل، بل تقيم أيضا علاقات عمل، تشمل شراء أسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع دول تعتبر من ألد أعداء إسرائيل.

وتابع: "اليوم، تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في الشرق الأوسط، وليس لدى إسرائيل أي رد على هذا في حال قررت مصر خوض حرب ضدها". (روسيا اليوم)
 
 
 
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