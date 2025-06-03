قلقٌ من "لقاء القاهرة"... إسرائيل تخشى مُواجهة "أقوى جيش في الشرق الأوسط"

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ذكر موقع " "، أنّ أعربت عن قلقها إزاء التقارب المتزايد في علاقات مصر وإيران، وذلك بعد اللقاء الذي جمع بوزير الخارجية عباس عراقجي.ونقلت صحيفة " " عن اللواء المتقاعد إسحاق باريك، الخبير في الشؤون ، تحذيراته من هذا التقارب، حيث اتهم مصر بـ"تعزيز علاقاتها مع أعداء "، معربا عن قلقه من احتمال مواجهة عسكرية في ظل امتلاك مصر "أقوى جيش في المنطقة".من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن المحادثات جرت على هامش المفاوضات النووية ، ونقلت عن مصدر إيراني توقعات برفض للاقتراح الأميركي الأحادي الجانب، مع الإشارة إلى استمرار سياسة "الضغط " الأميركية.وأضاف أن مصر لا تكتفي بعدم احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل، بل تقيم أيضا علاقات عمل، تشمل شراء أسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع دول تعتبر من ألد أعداء إسرائيل.وتابع: "اليوم، تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في ، وليس لدى إسرائيل أي رد على هذا في حال قررت مصر خوض حرب ضدها". (روسيا اليوم)