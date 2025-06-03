25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قلقٌ من "لقاء القاهرة"... إسرائيل تخشى مُواجهة "أقوى جيش في الشرق الأوسط"
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ
وسائل الإعلام الإسرائيلية
أعربت عن قلقها إزاء التقارب المتزايد في علاقات مصر وإيران، وذلك بعد اللقاء الذي جمع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بوزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي.
Advertisement
ونقلت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
عن اللواء
الإسرائيلي
المتقاعد إسحاق باريك، الخبير في الشؤون
المصرية
، تحذيراته من هذا التقارب، حيث اتهم مصر بـ"تعزيز علاقاتها مع أعداء
إسرائيل
"، معربا عن قلقه من احتمال مواجهة عسكرية في ظل امتلاك مصر "أقوى جيش في المنطقة".
من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن المحادثات جرت على هامش المفاوضات النووية
الإيرانية
، ونقلت عن مصدر إيراني توقعات برفض
طهران
للاقتراح الأميركي الأحادي الجانب، مع الإشارة إلى استمرار سياسة "الضغط
الأقصى
" الأميركية.
وأضاف أن مصر لا تكتفي بعدم احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل، بل تقيم أيضا علاقات عمل، تشمل شراء أسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع دول تعتبر من ألد أعداء إسرائيل.
وتابع: "اليوم، تمتلك مصر أكبر وأقوى جيش في
الشرق الأوسط
، وليس لدى إسرائيل أي رد على هذا في حال قررت مصر خوض حرب ضدها". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صحيفة "The Hill": لماذا لن ينجح شعار "السلام بالقوة" في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
صحيفة "The Hill": لماذا لن ينجح شعار "السلام بالقوة" في الشرق الأوسط؟
03/06/2025 19:09:09
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتحاد النقل الجوي" يُحذر من حوادث السير عند مثلث طيران الشرق الأوسط!
Lebanon 24
"اتحاد النقل الجوي" يُحذر من حوادث السير عند مثلث طيران الشرق الأوسط!
03/06/2025 19:09:09
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن"
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن"
03/06/2025 19:09:09
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفدا من "معهد الشرق الأوسط - واشنطن"
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفدا من "معهد الشرق الأوسط - واشنطن"
03/06/2025 19:09:09
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمُواجهة التحديّات الخطيرة... هذه خطّة بريطانيا لتجهيز جيشها لـ"المعركة"
Lebanon 24
لمُواجهة التحديّات الخطيرة... هذه خطّة بريطانيا لتجهيز جيشها لـ"المعركة"
12:00 | 2025-06-03
03/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لواء إسرائيلي يحذر نتنياهو... ما القصة؟
Lebanon 24
لواء إسرائيلي يحذر نتنياهو... ما القصة؟
11:54 | 2025-06-03
03/06/2025 11:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح وذخائر... الجيش الإسرائيلي يُحبط عملية تهريب من مصر
Lebanon 24
سلاح وذخائر... الجيش الإسرائيلي يُحبط عملية تهريب من مصر
11:27 | 2025-06-03
03/06/2025 11:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محاكمة شرطي فرنسي بتهمة قتل مراهق أثارت قضيته احتجاجات عنيفة
Lebanon 24
محاكمة شرطي فرنسي بتهمة قتل مراهق أثارت قضيته احتجاجات عنيفة
11:20 | 2025-06-03
03/06/2025 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
Lebanon 24
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
11:11 | 2025-06-03
03/06/2025 11:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
Lebanon 24
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
01:44 | 2025-06-03
03/06/2025 01:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
13:05 | 2025-06-02
02/06/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 02:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
14:00 | 2025-06-02
02/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
14:57 | 2025-06-02
02/06/2025 02:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-06-03
لمُواجهة التحديّات الخطيرة... هذه خطّة بريطانيا لتجهيز جيشها لـ"المعركة"
11:54 | 2025-06-03
لواء إسرائيلي يحذر نتنياهو... ما القصة؟
11:27 | 2025-06-03
سلاح وذخائر... الجيش الإسرائيلي يُحبط عملية تهريب من مصر
11:20 | 2025-06-03
محاكمة شرطي فرنسي بتهمة قتل مراهق أثارت قضيته احتجاجات عنيفة
11:11 | 2025-06-03
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
11:02 | 2025-06-03
من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر
فيديو
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 19:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24