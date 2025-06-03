بريطانيا تُهدّد الملياردير الروسيّ أبراموفيتش

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هددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الملياردير الروسي ، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات بيع نادي إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في ، وذلك بعد أكثر من عامين على تجميد الأموال في حساب مصرفي بريطاني.وكان قد باع نادي في عام 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني أيّ نحو 3.2 مليار دولار إلى تحالف استثماري أميركي، وذلك عقب فرض عقوبات بريطانية عليه على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي ، وهو ما ينفيه. (سكاي نيوز)