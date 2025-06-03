زلزال يضرب منطقة في البحر قبالة جزيرة كريت اليونانية

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أعلن مسؤول في دائرة الإطفاء أن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة في البحر قبالة كريت اليوم الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.وذكر المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 17 كيلومترًا وعلى بعد 85 كيلومترًا من مدينة هيراكليون.