Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب منطقة في البحر قبالة جزيرة كريت اليونانية

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1369945-638845646198034668.png
Doc-P-1369945-638845646198034668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول في دائرة الإطفاء أن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة في البحر قبالة جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.
Advertisement

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 17 كيلومترًا وعلى بعد 85 كيلومترًا من مدينة هيراكليون.
مواضيع ذات صلة
إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
lebanon 24
03/06/2025 19:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.2 يضرب جزيرة كريت في اليونان ويشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة
lebanon 24
03/06/2025 19:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
lebanon 24
03/06/2025 19:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب كريت واليونان بقوة 6.3 درجة
lebanon 24
03/06/2025 19:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-06-03
11:54 | 2025-06-03
11:27 | 2025-06-03
11:20 | 2025-06-03
11:11 | 2025-06-03
11:02 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24