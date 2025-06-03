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عربي-دولي

لواء إسرائيلي يحذر نتنياهو... ما القصة؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:54
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صرح القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي اللواء احتياط إليعازر تشيني ماروم، بأن القضاء على حركة "حماس" بشكل كامل في قطاع غزة أمر غير ممكن.
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وقال: "لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل، هناك حوالي مليوني نسمة في قطاع غزة، ستبقى حماس في غزة، بشكلٍ ما، حتى آخر غزي".

وأضاف: "في مرحلة ما، علينا أن نقول ما يلي: نريد القضاء التام على القدرات العسكرية لحماس، فهي تخلت بالفعل عن قدرتها على الحكم، ونحن بحاجة لبناء منظومة لإعادة إعمار غزة، تشمل الدول العربية المعتدلة، والولايات المتحدة، وإسرائيل، على ألا تكون حماس جزءا من هذا الإعمار. مصر ستكون شريكا في هذا المشروع".

وشدد على أن "نتنياهو يعود ليقرع طبول الحرب رغم أن سلاح الجو لا يمتلك القنابل الكافية".

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