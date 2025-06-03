لواء إسرائيلي يحذر نتنياهو... ما القصة؟

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وقال: "لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل، هناك حوالي مليوني نسمة في قطاع غزة، ستبقى حماس في غزة، بشكلٍ ما، حتى آخر غزي".وأضاف: "في مرحلة ما، علينا أن نقول ما يلي: نريد القضاء التام على القدرات العسكرية لحماس، فهي تخلت بالفعل عن قدرتها على الحكم، ونحن بحاجة لبناء منظومة لإعادة إعمار غزة، تشمل المعتدلة، والولايات المتحدة، وإسرائيل، على ألا تكون حماس جزءا من هذا الإعمار. مصر ستكون شريكا في هذا المشروع".وشدد على أن " يعود ليقرع طبول الحرب رغم أن سلاح الجو لا يمتلك القنابل الكافية".