Advertisement

عربي-دولي

هل كان ترامب على علم مسبق بهجمات أوكرانيا على روسيا؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1370099-638845873000393815.png
Doc-P-1370099-638845873000393815.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن على علم مسبق بهجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على روسيا.
Advertisement

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء.

وأطلقت أوكرانيا، يوم الأحد، 117 طائرة مسيرة، في عملية أطلقت عليها اسم "شبكة العنكبوت" لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في سيبيريا وأقصى شمال البلاد.

ومن جانبه، أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير لشبكة CNN، بأن هجوم أوكرانيا أظهر مستوى من التطور لم تشهده البلاد من قبل.

وأضاف المسؤول الدفاعي أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث تلقى تحديثات دورية أثناء سفره إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة، الأحد، لكنه لم يتحدث بعد إلى نظرائه الأوكرانيين.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تستعد فيه روسيا وأوكرانيا للعودة إلى مفاوضات السلام، الاثنين. وقد خيمت على المحادثات، التي ستُعقد في إسطنبول بتركيا، حالة عدم اليقين.
مواضيع ذات صلة
مساعد بوتين: ترامب لا يتلقى معلومات كافية عن هجمات أوكرانيا على روسيا
lebanon 24
04/06/2025 03:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد الروسي: نحن في إسطنبول لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
lebanon 24
04/06/2025 03:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن وزير الخارجية غدعون ساعر: لم نتلق إخطارا مسبقا بشأن إعلان ترامب عن وقف الهجمات على الحوثيين
lebanon 24
04/06/2025 03:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: 5 قتلى في زابوريجيا وإصابات في خاركيف بهجمات روسية
lebanon 24
04/06/2025 03:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:45 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24