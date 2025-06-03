هل كان ترامب على علم مسبق بهجمات أوكرانيا على روسيا؟

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جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء.وأطلقت أوكرانيا، ، 117 طائرة مسيرة، في عملية أطلقت عليها اسم "شبكة " لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في وأقصى شمال البلاد.ومن جانبه، أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير لشبكة CNN، بأن هجوم أوكرانيا أظهر مستوى من التطور لم تشهده البلاد من قبل.وأضاف المسؤول الدفاعي أن الأميركي، تلقى تحديثات دورية أثناء سفره إلى المشتركة، الأحد، لكنه لم يتحدث بعد إلى نظرائه الأوكرانيين.وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تستعد فيه روسيا وأوكرانيا للعودة إلى مفاوضات السلام، الاثنين. وقد خيمت على المحادثات، التي ستُعقد في إسطنبول بتركيا، حالة عدم اليقين.