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عربي-دولي

بعد إطلاق الصواريخ من سوريا.. إسرائيل تهدّد الشرع

Lebanon 24
03-06-2025 | 15:55
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حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية إطلاق النار من سوريا باتجاه الجولان.
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وقال كاتس: الرئيس السوري مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل، وسنرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من تشرين الاول".
 
وكان قد افاد الجيش الاسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال إن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.

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