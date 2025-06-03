بعد إطلاق الصواريخ من سوريا.. إسرائيل تهدّد الشرع

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وقال : الرئيس السوري مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه ، وسنرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من تشرين الاول". حمل الرئيس السوري مسؤولية إطلاق النار من باتجاه .وقال : الرئيس السوري مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه ، وسنرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من تشرين الاول".

وكان قد افاد الجيش الاسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخين من الأراضي باتجاه إسرائيل.



وقال إن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.