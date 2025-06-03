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عربي-دولي

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في مقتل مدنيين فلسطينيين بغزة

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:12
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دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق عاجل في مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إن "من غير المقبول أن يجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم ويفقدوها لمجرد السعي للحصول على الطعام".

وأكد دوجاريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يواصل الدعوة إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها"، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجاء هذا التصريح بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وإصابة العشرات، خلال محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية.
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