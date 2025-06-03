كوريا الجنوبية.. فوز المرشح اليساري لي جيه ميونغ بالانتخابات الرئاسية

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ويأتي هذا الفوز لينهي عدة أشهر من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، والتي سببتها إجراءات الرئيس المحافظ السابق ، الذي تم عزله من منصبه في أبريل.وبينما لم يُعلن رسمياً عن فوز لي بعد، اعترف المنافس المحافظ كيم مون سو بهزيمته، معبرًا عن قبوله لتواضع إرادة الشعب، ومهنئًا لي جيه ميونغ على تحقيق النصر في الانتخابات.ولم يتضح ما إذا كان انتخاب لي سيؤدي إلى أي تغيير كبير وفوري في السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية. وقد أكد لي، الذي اتهمه منتقدون في وقت سابق بالميل نحو وكوريا الشمالية والابتعاد عن واليابان، مرارا وتكرارا على أن تحالف الجنوبية مع الولايات المتحدة هو أساس سياسة كوريا الجنوبية الخارجية.ومع فرز أكثر من 86% من الأصوات حتى الساعة 01:45 صباحا يوم الأربعاء، حصل لي، مرشح على أكثر من 48% من الأصوات بينما حصل كيم على 7.42%.وتعد هذه الانتخابات لحظة فاصلة أخرى في ديمقراطية البلاد الصامدة، لكن المراقبين يعربون عن قلقهم من أن الانقسام الداخلي، الذي تفاقم في عهد يون، لم ينته بعد، وقد يشكل عبئا سياسيا كبيرا على الرئيس الجديد.