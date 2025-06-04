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القصف الاسرائيلي مستمر على خان يونس.. ولا مساعدات بغزة اليوم

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:28
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أفادت مصادر طبية في غزة بسقوط 10 قتلى بالقصف الإسرائيلي على خان يونس، اليوم الأربعاء.
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يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 27 شخصا في جنوب غزة بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية مدعوم من الولايات المتحدة، في واقعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا بشأنها.

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إدانة" إطلاق النار، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون الى الحصول على غذاء"، ومكررا الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في ما جرى.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى أكوام من الركام، فيما تقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، وإن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى "قطرة في محيط".

يأتي ذلك فيما أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتّحدة وإسرائيل، أنّ مراكزها المخصّصة لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني ستغلق اليوم الأربعاء لإجراء أعمال "ترميم".

وفي منشور على حسابها في "فيسبوك"، قالت المؤسسة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل إنّه "في الرابع من حزيران، ستُغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة".

وبحسب المؤسسة فإنّ عملياتها في مراكز الإغاثة ستُستأنف يوم الخميس.
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