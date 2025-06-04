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عربي-دولي
وسط تكثيف الضربات الروسية.. غروسي يحذر من "خطر نووي متزايد" بأوكرانيا
Lebanon 24
04-06-2025
|
02:38
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حذر مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي
، مساء الثلاثاء، من استمرار خطر وقوع حادث نووي في
أوكرانيا
، بعد تصاعد الهجمات
الجوية الروسية
مؤخرا.
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وقال غروسي خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى
كييف
: "من الواضح أن المخاطر التي تهدد السلامة النووية لا تزال حقيقية للغاية وحاضرة باستمرار. وأفادت فرقي بأن هذا كان أكثر الأيام التي شهدوا فيها صافرات إنذار جوية كثافة منذ نهاية العام الماضي".
وأشار إلى أن وجود الوكالة في المنشآت النووية يظل أمرا أساسيا للمساعدة في منع وقوع أي حادث نووي. واضطر خبراء الوكالة المتمركزون في محطتي الطاقة النووية العاملتين في ريفني وخميلنيتسكي للاختباء حتى ثلاث مرات في
يوم واحد
بسبب كثافة الإنذارات الجوية.
وأكد غروسي كذلك أهمية البدء في التحضير لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهي عملية يمكن أن تلعب فيها الوكالة دورا مهما.
وتضطلع
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بدور محوري في مراقبة وحماية وضع وسلامة محطات الطاقة النووية
الأوكرانية
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وترسل الوكالة فرق خبراء بشكل منتظم إلى مواقع المفاعلات العاملة في ريفني وخميلنيتسكي، ولها وجود دائم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2022 وتم إيقاف تشغيلها لأسباب تتعلق بالسلامة.
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