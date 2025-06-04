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عن مقتل أحد جنوده في اشتباكات حي الشجاعية.. هذا ما أوضحه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:41
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي الاحتياط ألون فركس، البالغ من العمر 27 عاما، خلال اشتباكات وقعت أمس في شمال قطاع غزة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) ألون فركس، ويخدم في الكتيبة 6646 التابعة للواء المظليين الاحتياطي (646)، وينحدر من بلدة "كابري" شمالا.

وأضاف البيان أن جنديا آخر من نفس الكتيبة أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات ذاتها.

وبحسب تحقيق أولي أجراه الجيش، فقد تعرضت القوة الإسرائيلية لإطلاق نار من قبل "مسلح فلسطيني" باستخدام بندقية هجومية، ما أدى إلى مقتل فركس وإصابة زميله، بينما تمكن المسلح من الانسحاب من المكان.
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