في بيونغ يانغ.. محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية

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زار سكرتير الروسي شويغو، اليوم الأربعاء، بيونغ يانغ حيث سيلتقي الزعيم الكوري كيم يونغ أون، بحسب ما أفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان للأنباء.وقالت "ريا"، نقلا عن لمجلس الأمن الروسي، إنّ "المباحثات ستركز على تطبيق بعض بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحادية وجمهورية الديموقراطية الشعبية، بالإضافة إلى إحياء ذكرى المقاتلين الكوريين الذين شاركوا في تحرير منطقة كورسك" الروسية الواقعة على الحدود مع .وتُبرز زيارة السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا إلى التقارب المتسارع بين وبيونغ يانغ.وتعود آخر زيارة لشويغو إلى الجارة الجنوبية لبلاده إلى آذار الماضي.وعزّزت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، وقد قدّمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتادا وعديدا لدعمها في حربها ضدّ أوكرانيا. وأرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في استعادة كورسك، المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا جزئيا.ووقّع البلدان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها إلى كوريا الشمالية العام الماضي.(العربية)