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عربي-دولي

في بيونغ يانغ.. محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:56
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زار سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بيونغ يانغ حيث سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بحسب ما أفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان للأنباء. 
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وقالت "ريا"، نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، إنّ "المباحثات ستركز على تطبيق بعض بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، بالإضافة إلى إحياء ذكرى المقاتلين الكوريين الذين شاركوا في تحرير منطقة كورسك" الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.


وتُبرز زيارة وزير الدفاع السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا إلى كوريا الشمالية التقارب المتسارع بين موسكو وبيونغ يانغ.

وتعود آخر زيارة لشويغو إلى الجارة الجنوبية لبلاده إلى آذار الماضي.

وعزّزت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، وقد قدّمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتادا وعديدا لدعمها في حربها ضدّ أوكرانيا. وأرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في استعادة كورسك، المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا جزئيا.

ووقّع البلدان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية العام الماضي.(العربية)
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