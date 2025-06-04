نقلت قناة " " عن خبير عسكري بارز قوله إن تكرار عمليات فصائل يؤكد وجود عمى تكتيكي وإستراتيجي لدى الجيش الإسرائيليّ.

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وجاء حديث حنا بعد مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة) بعد يوم من مقتل 3 جنود إسرائيليين في (شمالي القطاع).



وذكر حنا أنَّ الجيش لا يعرف ماذا في جعبة المقاومة الفلسطينية الآن من قدرات وإمكانيات، وكيف تقاتل حالياً، وأضاف: "كذلك، فشل الجيش الإسرائيليّ في تدمير منظومة شبكة الأنفاق التابعة للمقاومة، إذ لا تزال نسبة منها فاعلة".



وبشأن تفاصيل هذه العملية العسكرية، قال حنا إن "وقوع اشتباك مباشر بين المقاومة والجيش الإسرائيلي لا يتناسب مع استعمال المسيّرة"، مستبعداً أن تكون المقاومة استخدمتها خلال الاشتباك.



وتابع: "بناء على ذلك، فإنَّ المقاومة قد تكون استعملت مسيّرة انتحارية أو ألقت قنبلة منها على القوات والآليات التي تسيطر على تل المنطار (شرقي الشجاعية) وتعد أعلى نقطة فيها".



وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية قد ذكرت أن مُسيّرة لكتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ألقت قنبلة على الجنود في الشجاعية، وسط اشتباكات عنيفة مستمرة.





وخلص الخبير العسكري إلى أن المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات متكاملة في مختلف مناطق القطاع بدءاً من بيت حانون وبيت لاهيا (شمالاً) مروراً بجباليا وحي الشجاعية وصولا إلى خان يونس (جنوباً).





ووفقاً العميد حنا، تستعمل المقاومة هذه العمليات وتستثمرها لتكبيد الجيش الإسرائيلي الكثير من الأثمان، في وقت يوجد فيه سوء استعمال للمعلومات داخل بعدما تعرض جيشها لعشرات عمليات المقاومة في مختلف مناطق القطاع أكثر من مرة. (الجزيرة نت)