بالصور... كوريا الشمالية ترفع مدمرة الصواريخ النووية التي انقلبت الشهر الماضي

Advertisement

أفادت الأميركية "38 نورث" التي تراقب الأحداث في ، أن الأخيرة تمكنت من إعادة رفع مدمرة الصواريخ النووية التي انقلبت في حادث وقع الشهر الماضي.وقالت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني إن تعليمات الزعيم الكوري بإعادة تأهيل المدمرة من فئة "تشوي هيون" التي انقلبت في حادث مؤخرا، أثارت الكثير من الشكوك. إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن فرق العمل في ميناء تشونغجين أحرزت تقدما ملموسا نحو تحقيق هذا الهدف. (روسيا اليوم)