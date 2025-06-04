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عربي-دولي

عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا.. هذا ما كشفه ترامب

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:08
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اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، مسؤولي إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، بخيانة الدولة، مدعيا أن الوثائق التي وقعتها آلة الأوتوبن (Autopen) في عهده سهلت دخول المهاجرين بشكل جماعي إلى الولايات المتحدة.
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وآلة الأوتوبن في الولايات المتحدة، هي جهاز يُستخدم لتوقيع الوثائق رسميا باسم شخص معين غالبا الرئيس أو كبار المسؤولين عندما لا يكون ذلك الشخص متاحا للتوقيع بنفسه.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تروث سوشيال": "إلى جانب تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تعتبر آلة الأوتوبن، أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا".

وعلق ترامب قبل ذلك بأن بايدن وقع أوامر بالعفو عن 2500 شخص، بمن فيهم أقاربه، لكن تلك الأوامر ليست قانونية لأنها وقعت بواسطة الأوتوبن دون علم بايدن.

ترامب اتهم مسؤولي إدارة بايدن بخيانة الدولة، واعتبر أن تلك الوثائق الموقعة بواسطة آلة الأوتوبن سهلت دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية)
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