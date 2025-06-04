25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصين تدرس شراء مئات الطائرات من "إيرباص"
Lebanon 24
04-06-2025
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطلعة، إنّ
الصين
تدرس تقديم طلبية بمئات الطائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "
إيرباص
" خلال الشهر المقبل.
Advertisement
وبحسب المصادر، سيتم تقديم الطلبية
الصينية على
هامش زيارة قادة الاتّحاد الأوروبيّ إلى
بكين
للاحتفال "بالعلاقات الطويلة المدى" بين الجانبين. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الصين تدرس شراء نحو 300 طائرة من أيرباص
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تدرس شراء نحو 300 طائرة من أيرباص
04/06/2025 21:23:55
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"آفي ليس" السعودية تُبرم صفقة لشراء 30 طائرة من "بوينغ"
Lebanon 24
"آفي ليس" السعودية تُبرم صفقة لشراء 30 طائرة من "بوينغ"
04/06/2025 21:23:55
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك بوست: أميركا تدرس تقليص الرسوم على الصين من 145% لـ 50% الأسبوع المقبل
Lebanon 24
نيويورك بوست: أميركا تدرس تقليص الرسوم على الصين من 145% لـ 50% الأسبوع المقبل
04/06/2025 21:23:55
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"
Lebanon 24
شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"
04/06/2025 21:23:55
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة
Lebanon 24
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة
13:35 | 2025-06-04
04/06/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة... إليكم ما دار في مكالمة ترامب وبوتين
Lebanon 24
استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة... إليكم ما دار في مكالمة ترامب وبوتين
13:31 | 2025-06-04
04/06/2025 01:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الكارثة الأمنية الأكبر.. هذا عدد المطلوبين السوريين لنظام الاسد!
Lebanon 24
الكارثة الأمنية الأكبر.. هذا عدد المطلوبين السوريين لنظام الاسد!
13:18 | 2025-06-04
04/06/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين متفق معي أنّه لا يمكن لإيران امتلاك السلاح النووي
Lebanon 24
ترامب: بوتين متفق معي أنّه لا يمكن لإيران امتلاك السلاح النووي
13:09 | 2025-06-04
04/06/2025 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. ما هو المسموح به والمحظور بعد رفع العقوبات؟
Lebanon 24
في سوريا.. ما هو المسموح به والمحظور بعد رفع العقوبات؟
13:00 | 2025-06-04
04/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
15:15 | 2025-06-03
03/06/2025 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
14:58 | 2025-06-03
03/06/2025 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
04:07 | 2025-06-04
04/06/2025 04:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
03:14 | 2025-06-04
04/06/2025 03:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:35 | 2025-06-04
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة
13:31 | 2025-06-04
استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة... إليكم ما دار في مكالمة ترامب وبوتين
13:18 | 2025-06-04
الكارثة الأمنية الأكبر.. هذا عدد المطلوبين السوريين لنظام الاسد!
13:09 | 2025-06-04
ترامب: بوتين متفق معي أنّه لا يمكن لإيران امتلاك السلاح النووي
13:00 | 2025-06-04
في سوريا.. ما هو المسموح به والمحظور بعد رفع العقوبات؟
12:41 | 2025-06-04
"سنرد الصاع صاعين"... رسالة من الجيش الإسرائيلي في ذكرى حرب لبنان الثانية
فيديو
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
04/06/2025 21:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24