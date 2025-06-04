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إقتصاد

الصين تدرس شراء مئات الطائرات من "إيرباص"

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:21
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قالت مصادر مطلعة، إنّ الصين تدرس تقديم طلبية بمئات الطائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" خلال الشهر المقبل.
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وبحسب المصادر، سيتم تقديم الطلبية الصينية على هامش زيارة قادة الاتّحاد الأوروبيّ إلى بكين للاحتفال "بالعلاقات الطويلة المدى" بين الجانبين. (الامارات 24)
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