الصين تدرس شراء مئات الطائرات من "إيرباص"

قالت مصادر مطلعة، إنّ تدرس تقديم طلبية بمئات الطائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية " " خلال الشهر المقبل.

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وبحسب المصادر، سيتم تقديم الطلبية هامش زيارة قادة الاتّحاد الأوروبيّ إلى للاحتفال "بالعلاقات الطويلة المدى" بين الجانبين. (الامارات 24)