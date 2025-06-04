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إقتصاد

فور انتخابه... رئيس كوريا الجنوبية الجديد يتعهد بإنعاش الاقتصاد

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:49
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تسلّم الرئيس الليبرالي الجديد لي جيه-ميونغ، منصبه رسميًا رئيسًا لكوريا الجنوبية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، متعهدًا بإخراج البلاد من حالة الفوضى التي خلفتها محاولة فرض الأحكام العرفية، وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وضغوط الحماية التجارية العالمية.
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وفاز لي بنسبة 49.42 بالمئة من نحو 35 مليون صوت في انتخابات مبكرة جرت أمس الثلاثاء، متقدمًا على منافسه المحافظ كيم مون-سو الذي حصل على 41.15 بالمئة، في اقتراع شهد أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1997. (سكاي نيوز)

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