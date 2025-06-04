بشأن الرد على هجمات كييف.. هذا ما قاله مسؤول روسي

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قال ، نائب ، اليوم الأربعاء، إن كل الخيارات مطروحة للرد على هجمات على الأراضي الروسية.ووفقاً لما نقلته وكالات أنباء روسية، أضاف ريباكوف خلال مؤتمر في ، أن ستقرر بشأن الإجراءات المحتملة للرد.واعتبر المسؤول الروسي أن موسكو أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس" قبل الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في إسطنبول في ظل الهجوم الأوكراني على قاذفاتها الاستراتيجية.قال ريابكوف: "وقعت الأحداث المذكورة في الأول من حزيران، وكان توقيتها واضحاً لعرقلة الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين وفدي وأوكرانيا. من جانبنا، تحلينا بأقصى درجات ضبط النفس، عُقدت الجولة، وقُدمت تقييمات لنتائجها إلى والمشاركين المباشرين في هذه المفاوضات".إلا أنه قال إن روسيا تطالب برد فعل واضح ولندن فيما يتعلق بهجمات على الطيران الاستراتيجي الروسي وذلك لمنع المزيد من التصعيد.وقال ريابكوف: "نطالب كلاً من وواشنطن بالرد بطريقة تُوقف هذه الدوامة من التصعيد، وتُعيدها إلى ما هو أقرب إلى المنطق السليم والشعور المشترك بالاستقرار الاستراتيجي. آمل ألا يصبح مفهوم الاستقرار الاستراتيجي من الماضي، وأن نجد في العواصم الغربية، بما فيها لندن، قدراً كافياً من العقلانية". (الحدث)