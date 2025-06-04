Advertisement

عربي-دولي

القاهرة والجيش السوداني.. بين الدعم والحياد، ما هي الحقيقة؟

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:20
A-
A+

Doc-P-1370492-638846583910384014.jpg
Doc-P-1370492-638846583910384014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حين جدد قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) اتهاماته لمصر بمساندة الجيش السوداني، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لو فعلت ذلك فستعلنه»، مضيفاً أن السياسة المصرية، كما يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سياسة شريفة لا تتآمر على أحد، ولا تتدخل في شؤون الدول».
Advertisement

وشدد المصدر المصري على أن «حميدتي اختفى بعدما مُني بهزيمة كبيرة من الجيش السوداني، ثم عاد محاولاً الظهور في المشهد وتبرير فرار قواته أمام الجيش السوداني بإلقاء اللوم على مصر، وهي ادعاءات متكررة منه لم يقدم أي دليل عليها».

وفي كلمة مصورة، مساء الاثنين الماضي، جدد حميدتي اتهامه لمصر بالهجوم على مواقع قواته، زاعماً أن «مصر ساندت الجيش السوداني بثماني طائرات يقودها طيارون مصريون تقلع من مدينة دنقلا لقصف كردفان ودارفور»، كما زعم أن «مصر أدخلت يوم الأحد 32 شاحنة عسكرية تحمل أسلحة وذخيرة ووقوداً للطيران».

مدير الشؤون المعنوية سابقاً بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ادعاءات حميدتي متكررة يحاول من خلالها التغطية على فشله وفشل قواته أمام قوات الجيش السوداني التي استعادت السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد».

وشدد فرج على أن «مصر لديها شعور بأن الجيش السوداني هو الممثل الشرعي للسلطة في السودان، وتدعمه وتؤيده معنوياً وسياسياً، وتعتبر حميدتي خارجاً عن الشرعية، ومع ذلك كل ما يدعيه عن دعم عسكري مصري للجيش السوداني غير صحيح».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» عن تصريحات حميدتي إن «هذه ادعاءات ليس لها دليل، وهي محاولة لتبرير الهزائم التي مُنيت بها ميليشيا (الدعم السريع)، الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة رفض مصر التدخل في شؤون الآخرين، وطالب كافة القوى الإقليمية والدولية بأن ترفع يدها عن السودان».

وأضاف بكري: «مصر تقف مع خيار الشرعية، وخيار الشعب السوداني، ومن مصلحة أمنها القومي انتصار الجيش السوداني الممثل الشرعي للسلطة، لكنها لا يمكن أن تتورط عسكرياً في هذا الصراع».
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان
lebanon 24
04/06/2025 21:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: الخرطوم باتت خالية بالكامل من الدعم السريع
lebanon 24
04/06/2025 21:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع تكذب الأنباء المتداولة حول مفاوضات مع الجيش السوداني
lebanon 24
04/06/2025 21:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يقصف مخازن للدعم السريع في دارفور
lebanon 24
04/06/2025 21:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:18 | 2025-06-04
13:00 | 2025-06-04
12:41 | 2025-06-04
12:26 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24