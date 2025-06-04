القاهرة والجيش السوداني.. بين الدعم والحياد، ما هي الحقيقة؟

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في حين جدد قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) اتهاماته لمصر بمساندة الجيش السوداني، قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لو فعلت ذلك فستعلنه»، مضيفاً أن السياسة ، كما يؤكدها الرئيس ، «سياسة شريفة لا تتآمر على أحد، ولا تتدخل في شؤون الدول».وشدد المصدر المصري على أن «حميدتي اختفى بعدما مُني بهزيمة كبيرة من الجيش السوداني، ثم عاد محاولاً الظهور في المشهد وتبرير فرار قواته أمام الجيش السوداني بإلقاء اللوم على مصر، وهي ادعاءات متكررة منه لم يقدم أي دليل عليها».وفي كلمة مصورة، مساء الاثنين الماضي، جدد حميدتي اتهامه لمصر بالهجوم على مواقع قواته، زاعماً أن «مصر ساندت الجيش السوداني بثماني طائرات يقودها طيارون مصريون تقلع من مدينة دنقلا لقصف كردفان ودارفور»، كما زعم أن «مصر أدخلت 32 شاحنة عسكرية تحمل أسلحة وذخيرة ووقوداً للطيران».مدير الشؤون المعنوية سابقاً بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ادعاءات حميدتي متكررة يحاول من خلالها التغطية على فشله وفشل قواته أمام قوات الجيش السوداني التي استعادت السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد».وشدد فرج على أن «مصر لديها شعور بأن الجيش السوداني هو الممثل الشرعي للسلطة في ، وتدعمه وتؤيده معنوياً وسياسياً، وتعتبر حميدتي خارجاً عن الشرعية، ومع ذلك كل ما يدعيه عن دعم عسكري مصري للجيش السوداني غير صحيح».من جانبه، قال النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» عن تصريحات حميدتي إن «هذه ادعاءات ليس لها دليل، وهي محاولة لتبرير الهزائم التي مُنيت بها ميليشيا (الدعم السريع)، الرئيس أكد أكثر من مرة رفض مصر التدخل في شؤون الآخرين، وطالب كافة القوى الإقليمية والدولية بأن ترفع يدها عن السودان».وأضاف بكري: «مصر تقف مع خيار الشرعية، وخيار الشعب السوداني، ومن مصلحة أمنها القومي انتصار الجيش السوداني الممثل الشرعي للسلطة، لكنها لا يمكن أن تتورط عسكرياً في هذا الصراع».(الشرق الأوسط)