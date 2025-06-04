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عربي-دولي

أُحرق حيّاً... أول محاكمة لقاتل الطيّار الأردني في سوريا!

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:00
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بدأت في السويد محاكمة الجهادي أسامة كريّم المدان في اعتداءات باريس وبروكسل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وإرهاب" لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه حيا في سوريا.
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وتقام المحاكمة في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقد وجهت إلى أسامة كريم وهو سويدي يبلغ من العمر الثانية والثلاثين تهم ارتكاب "جرائم حرب مشددة وجرائم إرهابية".

وجلس المتهم وهو يدير ظهره للحضور وبدا عليه الهدوء وقد أرخى لحيته وارتدى سترة زرقاء داكنة.

وهذه أول محاكمة لمشتبه فيه بقتل الطيار الأردني في عمل غاية في الوحشية أثار تنديدات عبر العالم في العام 2015 على ما أفادت النيابة العامة السويدية.

وأُسقطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الأردني قرب الرقة في سوريا في 24 كانون الاول 2014 وألقى تنظيم "داعش" القبض على الطيار.

وصورت عملية الإعدام ونشرت بعد ذلك في الثالث من شباط 2015 في مقطع مصور مدته 22 دقيقة مرفقة بنشيد ألِّف خصيصا للمناسبة.

وتعذر تحديد تاريخ عملية القتل إلا ان التحقيق سمح بتحديد المكان الذي تمت فيه، ويعتقد أن الجهاديين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو قد قتلوا.

وأثار قتل الطيار الكساسبة الذي كان يشارك في ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا، صدمة في الأردن.

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