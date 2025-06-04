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الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة

Lebanon 24
04-06-2025 | 13:35
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يواصل حجاج بيت الله الحرام، منذ صباح اليوم الأربعاء، التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.
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ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو عبارة عن واد تحيط به الجبال، ويبعد عن المسجد الحرام بنحو 7 كيلومترات.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الحجاج يصلون إلى مشعر منى عبر وسيلتين رئيسيتين، هما الحافلات الترددية وقطار المشاعر، "في ظل تنظيم محكم وخطط تفويج منظمة".

ويقضي ضيوف الرحمن وقتهم على صعيد مِنَى في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

كما يُصلّون في مِنَى الصلوات الخمس، مع القصر دون الجمع في صلوات الظهر والعصر والعشاء، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأكبر.

وحسب السلطات السعودية، فإن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون حاج.

كذلك، تستعين السلطات هذا العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة تدفّق الحشود وتحليل البيانات والصور، بما يشمل فيديوهات تلتقطها طائرات مسيّرة جديدة بهدف تعزيز الإدارة الميدانية للحشود في مكة. (الجزيرة)
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