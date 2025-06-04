Advertisement

عربي-دولي

الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار بمجلس الأمن حول غزة

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:25
A-
A+

Doc-P-1370620-638846763886855983.jpg
Doc-P-1370620-638846763886855983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن القرار “يساوي بين إسرائيل وحماس، ولا يحمل الحركة مسؤولية الهجمات التي تنفذها”، وفق تعبير ممثلة واشنطن في مجلس الأمن.
Advertisement

وأكدت المندوبة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن أن “موقفنا واضح: لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وكل ما يهدد أمنها غير مقبول”، مشيرة إلى أن مشروع القرار المطروح “يتجاهل الخطر الحقيقي الذي تمثله حماس، ويفتح المجال أمامها لاستئناف الهجمات”.

وأضافت: “لا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئ حماس بينما تواصل تهديد إسرائيل ورفض مقترحات وقف إطلاق النار”، موضحة أن الحركة “رفضت العديد من المبادرات التي كان يمكن أن تضع حدًا للعنف”، وشددت على أن “الفيتو الأميركي جاء رفضًا لأي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة”.

وفي السياق نفسه، انتقدت المندوبة الأميركية عدم إدراج الأمم المتحدة لحركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك “أمرًا غير مقبول”، ودعت المجلس إلى ممارسة ضغط جاد على الحركة من أجل قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، كاشفة عن أن الولايات المتحدة تعمل مع كل من قطر ومصر للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع في غزة.

وفي تعبير صريح عن الموقف الأميركي من مستقبل القطاع، قالت: “يجب العمل على مغادرة حماس غزة بشكل نهائي، ما يسمح للفلسطينيين بالعيش بسلام”، مؤكدة أن “لا مكان لحماس في مستقبل غزة”.

كما شددت المندوبة الأميركية على استمرار جهود بلادها للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وبينهم أربعة أميركيين لا يزالون قيد الأسر.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي
lebanon 24
05/06/2025 01:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل أنها ستصوّت بحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
05/06/2025 01:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: مشروع القرار المطروح بشأن غزة يساوي بين حماس وإسرائيل
lebanon 24
05/06/2025 01:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف حرب غزة
lebanon 24
05/06/2025 01:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-06-04
16:53 | 2025-06-04
16:51 | 2025-06-04
16:47 | 2025-06-04
16:44 | 2025-06-04
16:44 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24