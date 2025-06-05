ضربة مزدوجة: أوكرانيا تخترق أسرار "توبوليف".. وتضرب عمق القوة الجوية الروسية

Advertisement

في تطوّر غير مسبوق في الحرب السيبرانية بين وروسيا، أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية عن اختراق واسع النطاق لشركة توبوليف الروسية، العمود الفقري في صناعة القاذفات الاستراتيجية الروسية، ما وصفته بأنه "اختراق لا يمكن المبالغة في أهميته"، حسب صحيفة "The Kyiv Independent".وقال التقرير أن خبراء الأمن السيبراني في أوكرانيا تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 4.4 غيغابايت من البيانات الداخلية من شبكة "توبوليف"، بما في ذلك مراسلات رسمية، ملفات موظفين، عناوين منازل، سير ذاتية، سجلات مشتريات، ومحاضر اجتماعات مغلقة.وقال مصدر رفيع في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: "لم يعد هناك أسرار في أنشطة توبوليف. لدينا الآن خريطة مفصّلة للبنية البشرية والتقنية التي تدير الروسي".وتعد طائرات "توبوليف"، مثل Tu-95 وTu-160، من العناصر الأساسية في الروسي، وقد استُخدمت على نطاق واسع في قصف المدن الأوكرانية بصواريخ منذ اندلاع الحرب.وأظهرت الحرب السيبرانية وجهها الساخر أيضًا، حين استُبدلت الصفحة الرئيسية لموقع شركة "توبوليف" بصورة بومة تحمل ، في إشارة إلى شعار الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (HUR)، التي تبنت الاختراق.يتزامن هذا الاختراق مع تنفيذ عملية نوعية أطلق عليها اسم Spiderweb، قام بها جهاز الأمن الأوكراني، واستهدفت أربع قواعد جوية روسية عبر طائرات مسيّرة طويلة المدى، ما أدى إلى تدمير أو إعطاب 41 طائرة، من بينها طائرات من طراز Tu-95 وTu-22M3، حسب المصادر الأوكرانية.وتشير تقارير إلى أن الطائرات المسيّرة استُخدمت انطلاقًا من شاحنات مخفية داخل ، في واحدة من أعمق العمليات الهجومية داخل الأراضي الروسية منذ بداية الحرب. (كييف اندبندنت)