في حال نفذت روسيا خطّتها.. هذا ما ستواجه أوكرانيا كلّ ليلة

Advertisement

أفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية لصحيفة " إندبندنت" بأن تقترب من القدرة على إطلاق أكثر من 500 طائرة مسيّرة بعيدة المدى كل ليلة ضد أهداف في ، في ظل تسارع وتيرة الإنتاج وبناء مواقع إطلاق جديدة.ووفقًا للمصدر، فإن إنتاج الطائرات من طراز "شاهد – " بلغ حالياً 70 وحدة يومياً، مقارنة بـ 21 وحدة يومياً في العام الماضي، بينما تستعد لتشغيل ما بين 12 إلى 15 موقع إطلاق جديد.وكانت الأوكرانية قد حددت ثلاثة من هذه المواقع في آذار، بينما لم يُكشف عن البقية حتى الآن. وبحسب المعلومات، فإن ثلاثة من هذه المواقع لا تزال قيد الإنشاء، بينما دخلت البقية مرحلة التشغيل.حتى وقت قريب، كانت روسيا تعتمد على خمسة مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة: كورسك، ومدينتا ييسك وبريمورسكو-أختارسك الساحليتان في إقليم كراسنودار، بالإضافة إلى موقعين في ، هما كيب فيولينت وكيب تشودا.وقد سجلت روسيا رقماً قياسيًا في الأول من حزيران، حيث أطلقت 472 طائرة مسيرة في آنٍ واحد. وبحسب المصدر، فإن اكتمال المواقع الجديدة وتزايد الإنتاج سيمكنانها قريباً من تجاوز حاجز الـ500 طائرة في الهجوم الواحد.وأكد الرئيس الأوكراني مؤخرًا أن روسيا تسعى لإنتاج 500 طائرة مسيرة بعيدة المدى يوميًا. وبحسب المصدر في HUR، فإن معدل الإنتاج الحالي لطائرات "جيران" يزيد على 70 طائرة يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 2100 طائرة شهريًا.وكانت شبكة CNN قد أشارت إلى أن متوسط الإنتاج الروسي خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بلغ 21 طائرة يوميًا، أي حوالي 640 طائرة شهريًا.ورغم ذلك، فإن الطائرات من طراز "شاهد" و"جيران" تمثل جزءًا فقط من إجمالي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا بشكل منتظم في هجماتها على أوكرانيا.وتنقسم الطائرات الروسية إلى ثلاثة أصناف رئيسية: النسخة "شاهد"، التي استُخدمت منذ أواخر 2022، والنسخة الروسية "جيران"، بالإضافة إلى طراز "غاربيا-A1" الذي يعتمد على مكونات صينية.المصدر لم يفصح عن كميات الطائرات الإيرانية المستوردة أو عدد وحدات "غاربيا-A1" المنتجة. كما تستخدم روسيا نوعًا آخر يُعرف بـ"جيربر"، وهو طائرة زائفة غير مزودة برؤوس متفجرة، لكنها تُستخدم لتضليل الرادارات والدفاعات الجوية، وتشكل ما يقارب نصف عدد الطائرات في الهجمات الكبيرة.بيانات الأوكرانية التي جمعتها شركة KI Insights تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات المسيّرة منذ النصف الثاني من عام 2024.كما أن فعالية هذه الطائرات باتت أعلى في الأشهر الستة الأخيرة، بسبب تحسينات في التصميم وطرق الاستخدام، إذ أصبحت الطائرات الروسية الجديدة المزودة بمحركات نفاثة قادرة على التحليق أسرع وعلى ارتفاعات أعلى مع حمولة أكبر.وفي موازاة ذلك، تشهد روسيا طفرة في إنتاج طائرات FPV الهجومية، ويُقدّر أنها تهدف إلى رفع الإنتاج السنوي من 1.5 مليون إلى ما بين 1.8 و2 مليون وحدة خلال العام المقبل.في المقابل، تخطط أوكرانيا لإنتاج 4.5 مليون طائرة FPV في عام 2025، بعد تصنيع 1.5 مليون في عام 2024. (كييف اندبندنت)