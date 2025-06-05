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عربي-دولي
مصر لليونان: لا مساس بدير سانت كاترين
Lebanon 24
05-06-2025
|
01:36
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أكد
وزير الخارجية
المصري
بدر عبد العاطي
لنظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس الذي يزور
القاهرة
"عدم المساس" بوضع دير
سانت
كاترين التاريخي، عقب حكم قضائي بشأن أراضٍ متنازع عليها، أثار قلق
أثينا
.
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وأصدرت محكمة
مصرية
الأسبوع الماضي حكما في النزاع بين محافظة جنوب
سيناء
والدير المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع
الدينية
الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".
وأفادت
وزارة الخارجية المصرية
بأن
عبد العاطي
أكد أثناء استقباله ييرابتريتيس أن الحكم "أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".
وشدد على أنه لا يترتب عليه "أي تغيير في الوضع القائم"، مشددا على "عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية".
وأوضح: "خلافا لما تردد إعلاميا بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة إنه ناقش مع نظيره المصري الأمور المتعلقة بدير سانت كاترين واتفقا على العمل "بهدف حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية". (سكاي نيوز عربية)
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