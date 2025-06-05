Advertisement

عربي-دولي

للوقاية من ضربات الشمس.. هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية الحجاج

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1370786-638847149877123900.jpg
Doc-P-1370786-638847149877123900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

طلبت وزارة الصحة السعودية من الحجاج استخدام المظلات الشمسية بشكل دائم؛ للوقاية من ضربات الشمس، خلال أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، لاسيما وأن موسم حج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة.
Advertisement

ولفتت الوزارة عبر رسائلها الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى أهمية المظلات الشمسية للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس، خاصةً أن هناك تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والصدمات الحرارية، خاصة أوقات ذروة الحرارة العالية، لذلك يجب الوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات الشمسية.

ونصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر.(العربية)
مواضيع ذات صلة
تنبيهات مهمّة من وزارة الحج السعودية إلى حجاج بيت الله الحرام
lebanon 24
05/06/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى
lebanon 24
05/06/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: سنوفر خدمات متكاملة للحجاج على صعيد عرفات
lebanon 24
05/06/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: قواتنا تواصل مهامها بما يضمن سلامة الحجاج وخدمتهم وضبط 397 ناقلا ومساهما في نقل حجاج بدون تصريح
lebanon 24
05/06/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-06-05
07:00 | 2025-06-05
06:58 | 2025-06-05
06:54 | 2025-06-05
06:46 | 2025-06-05
06:29 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24